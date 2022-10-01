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Михаил Подоляк: риск ядерного удара в ходе СВО со стороны РФ по Украине высокий

Силовые структуры

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал риск ядерного удара Москвой высоким. Тому есть две причины, считает он. Виной всему якобы "внутренняя паника" и "военные поражения ВС РФ", заявил он изданию Bild*.

Михаил Подоляк: риск ядерного удара в ходе СВО со стороны РФ по Украине высокий

Подоляк уверен, что проблема угроз ядерным оружием должна быть решена на уровне Соединённых Штатов Америки, Китая, Великобритании, Франции и Италии.

"Как я знаю, определенные консультации на уровне этих стран с окружением Путина ведутся — для того, чтобы объяснить этому окружению, что будет, когда они получат ответные удары также тактическим ядерным оружием", — заявил Подоляк.

Ещё 10 дней назад Владимир Зеленский высказывался о ядерном оружии России и был уверен, что Москва не пойдёт на подобный шаг.

* Bild — на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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