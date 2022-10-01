Михаил Подоляк: риск ядерного удара в ходе СВО со стороны РФ по Украине высокий

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал риск ядерного удара Москвой высоким. Тому есть две причины, считает он. Виной всему якобы "внутренняя паника" и "военные поражения ВС РФ", заявил он изданию Bild*.

Подоляк уверен, что проблема угроз ядерным оружием должна быть решена на уровне Соединённых Штатов Америки, Китая, Великобритании, Франции и Италии.

"Как я знаю, определенные консультации на уровне этих стран с окружением Путина ведутся — для того, чтобы объяснить этому окружению, что будет, когда они получат ответные удары также тактическим ядерным оружием", — заявил Подоляк.

Ещё 10 дней назад Владимир Зеленский высказывался о ядерном оружии России и был уверен, что Москва не пойдёт на подобный шаг.

* Bild — на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.