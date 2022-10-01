Прилепин о ситуации в Лимане: "Иначе даже не стоило затевать вчерашний праздник"

Захар Прилепин высказался в связи с захватом ВСУ Красного Лимана. Писатель напомнил, что Украина захватила город, который ещё вчера был провозглашён российским.

Прилепин объяснил, как теперь должны звучать новости.

"В русский город Красный Лиман входят украинские вооруженные силы. В наш город. В наш с вами российский город", — написал член политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Он отметил, что у Владимира Путина спрос за потери будет абсолютным. Прилепин также озвучил две новости.

"Плохие новости: это всё придётся в муках возвращать. Хорошие: НАТО не придёт. Но поставки оружия всё равно повысят", — объяснил общественный деятель.

Писатель уверен, что России следует отказаться от мирного времени.

"Разгон, порыв и мобилизация на всех уровнях. Иначе даже не стоило затевать вчерашний праздник", — выразил свою точку зрения Прилепин.

Ранее военный аналитик Игорь Герасимов объяснил, что у России есть политическая победа, а военной победы пока нет.