Российские войска отошли из Красного Лимана на запасные позиции

Российские войска организованно отошли из Красного Лимана, чтобы избежать окружения со стороны украинских боевиков. Запасные позиции усилены подкреплениями. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

После манёвра российской армии отряд армейского резерва БАРС-13 был разделён на две части. Одну перевели в резерв, теперь солдаты находится рядом с Красным Лиманом. Второе подразделение заняло новые позиции, вооружившись миномётами.

Ранее бойцы группировки "Отважные" нанесли артиллерийский удар по украинским войскам в регионе.