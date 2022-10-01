Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, западным наёмникам придётся спасать себя самим

Количество иностранных наёмников, воюющих на стороне киевской власти, вероятно значительно увеличится. Соединённые Штаты Америки могут пойти на подобные меры, так как всеми способами пытаются надавить на Россию. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко.

У Вашингтона закончились рычаги давления, считает он. "Домашним заготовкам" США пришёл конец, ситуация с "Северным потоком—2" была последней, уверен Ищенко. Санкционное давление может продолжиться, но история с наёмниками не поможет Украине.

"Понятно, что никакие наёмники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Они могут использоваться как ударная сила на направлении главного удара, но если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется только спасать себя. Украинское направление явно не является для западных наёмников особо популярным", — пишет Ищенко для издания "Украина.ру".