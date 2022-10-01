Ходаковский заявил, что присоединение новых регионов к РФ расширило границы СВО

Воссоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией не только повлияло на статус специальной военной операции (СВО), но и изменило сознание каждого военного, который принимает участие в ней.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил, что сейчас границы СВО расширились. Несмотря на кардинальные политические изменения, военная работа продолжается, подчеркнул он.

"Сейчас всё прекрасно вписывается в контекст нашего мышления. С одной стороны, мы стоим на рубежах нашей родины, а с другой — прекрасно понимаем, что это далеко не её пределы" — заявил комбат в эфире "Соловьёв LIVE".

Сейчас никто не волнуется о том, что всё закончится подписанием мирного договора с Киевом, указал он. По мнению Ходаковского, конфликт получит своё логическое завершение.