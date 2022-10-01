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Глава ГУР МО Украины Буданов: военные действия закончатся после зимы

Силовые структуры

Завершения военных действий на Украине следует ждать к весне. Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он заявил в интервью, что боевые действия в большей степени стихнут зимой. А после зимы, по его словам, начнётся завершение конфликта с выходом на первом этапе на административные границы по состоянию на 1991 год.

Глава военной разведки также выразил уверенность в том, что ядерного удара России по Украине не будет.

Ранее глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что военные действия закончатся через три месяца после взятия Вооружёнными силами Украины (ВСУ) одного из городов — Луганска или Донецка.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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