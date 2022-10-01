Арестович обозначил новую цель ВСУ: север Луганской области

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, куда двинется украинская армия после успеха в Красном Лимане.

На Украине ликуют, распространяя остроту о том, Лиман и другие населённые пункты "вышли из состава Российской Федерации" спустя сутки после объявления территорий Россией.

Арестович отметил, что судьба Красного Лимана была предрешена. Украинский военный аналитик считает, что Вооружённые силы РФ перейдут к обороне севера Луганской области.

"Которая тоже готовится "выходить из состава РФ". С нашей же стороны идёт плановая работа по деоккупации. Проводиться она будет до полного освобождения всех наших территорий", — пригрозил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года.