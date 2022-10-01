Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Уничтожена колонна ВСУ на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом
Зеленский одобрил посты россиян о Лимане: "Начали кусать друг друга"
19FortyFive: старые американские "Томагавки" лучше гиперзвуковых ракет России
Система ПВО ВС РФ сработала в Мелитополе
Состав с 17 российскими ОТРК "Искандер" движется в сторону Херсонской области
NI: РФ может ударить по критической инфраструктуре Запада за "Северный поток"
Военкор Харченко заявил, что Лапина не стоит оставлять крайним в сдаче Лимана
Ходаковский заявил, что Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей"
Доктор Мясников дал совет россиянам: "Главное — вовремя не застрелиться!"

Арестович обозначил новую цель ВСУ: север Луганской области

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, куда двинется украинская армия после успеха в Красном Лимане.

На Украине ликуют, распространяя остроту о том, Лиман и другие населённые пункты "вышли из состава Российской Федерации" спустя сутки после объявления территорий Россией. 

Арестович отметил, что судьба Красного Лимана была предрешена. Украинский военный аналитик считает, что Вооружённые силы РФ перейдут к обороне севера Луганской области.

"Которая тоже готовится "выходить из состава РФ". С нашей же стороны идёт плановая работа по деоккупации. Проводиться она будет до полного освобождения всех наших территорий", — пригрозил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
Военкор Коц сообщил о блокировке ВСУ дороги в Сватово из Красного Лимана
Силовые структуры
Танковые войска ВСУ приступили к наступлению в Херсонской области
Любовь Степушова Смерть режиму Зеленского придёт от собственного народа Любовь Степушова Сергей Лебедев "Экономическая дипломатия": Россия до сих пор зависит от стран НАТО Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
Силовые структуры
Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Силовые структуры
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Последние материалы
Арестович обозначил новую цель ВСУ: север Луганской области
Уничтожена колонна ВСУ на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом
Зеленский одобрил посты россиян о Лимане: "Начали кусать друг друга"
19FortyFive: старые американские "Томагавки" лучше гиперзвуковых ракет России
Система ПВО ВС РФ сработала в Мелитополе
Состав с 17 российскими ОТРК "Искандер" движется в сторону Херсонской области
NI: РФ может ударить по критической инфраструктуре Запада за "Северный поток"
Военкор Харченко заявил, что Лапина не стоит оставлять крайним в сдаче Лимана
Ходаковский заявил, что Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей"
Доктор Мясников дал совет россиянам: "Главное — вовремя не застрелиться!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников