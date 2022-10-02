Экс-советник НАТО: Украина пала жертвой просчёта Запада

Запад просчитался в попытке разрушить экономику России, а Украина лишь стала жертвой этого провала, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.

По его словам, ни США, ни НАТО, Незалежная как таковая не нужна. План Вашингтона состоял в ослаблении России путём ввода санкций, но он провалился.

"Мы вводим против неё (России. — Прим. ред.) всё новые и новые санкции — и всё безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчёта, а для Украины это весьма прискорбно, — заявил экс-разведчик Grayzone. — Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить её экономику".

По словам Бо, США рассчитывали, что санкции очень быстро нанесут урон российской экономике, а боевой конфликт окончательно ослабит страну. В Вашингтоне не рассчитывали на длительное обострение ситуации.