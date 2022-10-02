Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Псковские десантники удерживают Давыдов Брод: "Не отошли и не будем отходить"
МО: российскими военными нанесён авиаудар по зданию СБУ в Днепропетровске
Военкор Коц заявил, что бойцы ВС РФ остались бы умирать за Красный Лиман
Фомченков: ВСУ сконцентрировали силы, ВС РФ ожидают атаку со стороны Торского
Президентом Зеленским озвучена самая худшая из его идей — о вступлении в НАТО
Леонков допустил предательство при отводе войск ВС РФ из Красного Лимана
Стрелков проинформировал о наступлении ВСУ на Херсонском фронте
Мураховский: можно много говорить про Лапина, но сейчас полезнее заткнуться
Рожин: ситуация после отхода ВС РФ из Красного Лимана остаётся сложной

Евгений Пригожин: "ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области

Силовые структуры » Министерство обороны

Информационный холдинг администрации президента "ЗаМедиа" обратился к российскому бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать участие "ЧВК Вагнера" в боевых действиях на территории в Запорожской области. В частности, предпринимателя попросили прояснить ситуацию в аспекте, участвуют ли бойцы ЧВК в защите местного населения и их семей.

"ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области, поэтому я рекомендую вам адресовать этот вопрос в Министерство обороны Российской Федерации", — приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин ранее заявил, что "ЧВК Вагнера" всегда была элитой, защищающей интересы России. Ее бойцы всегда шли, идут и будут идти только вперед.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"
Танковые войска ВСУ начали наступление в Херсонской области
Силовые структуры
Танковые войска ВСУ начали наступление в Херсонской области
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана
Любовь Степушова Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему Любовь Степушова Сергей Лебедев "Экономическая дипломатия": Россия до сих пор зависит от стран НАТО Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
Военкор Коц сообщил о блокировке ВСУ дороги в Сватово из Красного Лимана
Силовые структуры
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Силовые структуры
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Последние материалы
Военкор Коц заявил, что бойцы ВС РФ остались бы умирать за Красный Лиман
Евгений Пригожин: "ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области
Фомченков: ВСУ сконцентрировали силы, ВС РФ ожидают атаку со стороны Торского
Президентом Зеленским озвучена самая худшая из его идей — о вступлении в НАТО
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Ищи, кому выгодно: подрыв "Северных потоков" сыграл на руку Польше
Леонков допустил предательство при отводе войск ВС РФ из Красного Лимана
Стрелков проинформировал о наступлении ВСУ на Херсонском фронте
Мураховский: можно много говорить про Лапина, но сейчас полезнее заткнуться
Рожин: ситуация после отхода ВС РФ из Красного Лимана остаётся сложной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников