Евгений Пригожин: "ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области

Информационный холдинг администрации президента "ЗаМедиа" обратился к российскому бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать участие "ЧВК Вагнера" в боевых действиях на территории в Запорожской области. В частности, предпринимателя попросили прояснить ситуацию в аспекте, участвуют ли бойцы ЧВК в защите местного населения и их семей.

"ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области, поэтому я рекомендую вам адресовать этот вопрос в Министерство обороны Российской Федерации", — приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин ранее заявил, что "ЧВК Вагнера" всегда была элитой, защищающей интересы России. Ее бойцы всегда шли, идут и будут идти только вперед.