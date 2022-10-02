Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает на брифинге об авиаударе российскими войсками по зданию Службы безопасности Украины (СБУ). Известно о ликвидации более 35 сотрудников. Порядка 40 человек числятся без вести пропавшими.
"По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожены более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников", — заявил Конашенков сегодня, 2 октября.
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