МО: российскими военными нанесён авиаудар по зданию СБУ в Днепропетровске

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает на брифинге об авиаударе российскими войсками по зданию Службы безопасности Украины (СБУ). Известно о ликвидации более 35 сотрудников. Порядка 40 человек числятся без вести пропавшими.

"По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожены более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников", — заявил Конашенков сегодня, 2 октября.