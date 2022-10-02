Армии Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики после окончания всех процессов вступления этих регионов в состав Российской Федерации официально войдут в состав ВС РФ.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный обозреватель Борис Рожин.
"Унификация там много времени не займёт. 1-й и 2-й АК уже давно действовали в оперативном подчинении российских командно-штабных структур", — отметил эксперт и подчеркнул, что они уже довольно давно полностью завязаны на российские рельсы военного снабжения.
По словам аналитика, на военных новых республик будут распространяться все льготы, которые полагаются личному составу Вооружённых сил России.
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