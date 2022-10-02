Во время боёв в Красном Лимане, который перешёл под контроль украинской армии, глава администрации города Александр Петрикин все эти недели не покидал населённый пункт и ежедневно информировал об обстановке вокруг него.
Мэр записал официально видеообращение, которое опубликовал Telegram-канал "Украина.ру".
Петрикин заверил, что на плечах российской армии лежит бремя — уничтожение нацистов. Он подчеркнул, что идёт сражение, в том числе за Артёмовск, Краматорск, Авдеевку и ряд других населённых пунктов.
"Мы вернёмся. Укронацисты будут уничтожены. Победа за нами. Правда на нашей стороне", — сказал мэр.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.