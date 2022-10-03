Вооружённым силам РФ потребуется провести полномасштабную военную операцию для нанесения "тотального удара" по киевскому режиму. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
В интервью ТАСС он отметил, что российские бойцы сосредотачивают необходимые усилия для демилитаризации Украины и защиты регионов, которые недавно вошли в состав РФ. При этом посол подчеркнул: мгновенного перелома на линии соприкосновения не ожидается.
"Боевые действия сейчас только активизируются. И нам необходимо выстоять", — сказал Мирошник.
Кроме того, он призвал полностью освободить от националистов все территории, присоединившиеся к России. По его словам, РФ должна победить, чтобы "выжить".
Ранее Мирошник заявил, что Харьковской области следует дать возможность выйти из-под контроля Киева. Как пояснил посол, жители этого региона стремятся в сторону РФ.
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