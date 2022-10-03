Мирошник: армии РФ предстоит провести полномасштабную военную операцию

Вооружённым силам РФ потребуется провести полномасштабную военную операцию для нанесения "тотального удара" по киевскому режиму. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

В интервью ТАСС он отметил, что российские бойцы сосредотачивают необходимые усилия для демилитаризации Украины и защиты регионов, которые недавно вошли в состав РФ. При этом посол подчеркнул: мгновенного перелома на линии соприкосновения не ожидается.

"Боевые действия сейчас только активизируются. И нам необходимо выстоять", — сказал Мирошник.

Кроме того, он призвал полностью освободить от националистов все территории, присоединившиеся к России. По его словам, РФ должна победить, чтобы "выжить".

Ранее Мирошник заявил, что Харьковской области следует дать возможность выйти из-под контроля Киева. Как пояснил посол, жители этого региона стремятся в сторону РФ.