Марочко: украинские подразделения продолжают наступать в районе Кременной

Вооружённые силы Украины (ВСУ) развивают наступление в районе Кременной. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что, согласно данным разведки, украинские боевики наносят основные удары по городу и его окрестностям с западного направления.

"Противник продолжает действия наступательного характера в районе населённого пункта Кременная", — указал офицер.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что армия Украины подходит к Кременной, где наблюдается перегруппировка российских подразделений, отошедших из Красного Лимана.

По словам журналиста Евгения Поддубного, ВСУ изменили тактику наступления. Он пояснил, что теперь Генштаб Украины не бросает свои войска в лобовой штурм, а позволяет им сначала осуществить атаки на коммуникацию. Как подчеркнул военкор, лишь после нарушения логистики украинские боевики "наваливаются" на населённые пункты.