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Коц: ВСУ пытаются отрезать Кременную огнём артиллерии НАТО, Торское — за ВСУ

Силовые структуры

В районе Кременной бои не прекращаются. Со вчерашнего дня этот город стал прифронтовым. Военный корреспондент Александр Коц сообщает информацию из горячих точек СВО.

"В районе Кременной противник ведёт обстрелы из артиллерии калибра 155. Торское сейчас за ВСУ, по позициям вокруг него работает наша артиллерия. Такие повороты судьбы, когда батарея получает координаты на огонь по точкам, в которых совсем недавно сами стояли", — пишет военкор.

Коц информирует, что ВСУ используют дроны "Байрактар" для разведки, однако в зону действия ПВО заходить опасаются.

На данном этапе противник попытается отрезать сообщения по трассе Кременная-Сватово и продвинуться дальше на север, полагает военкор.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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