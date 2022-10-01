Мария Шукшина об оставлении Лимана: стыдно, господа из МО РФ

Актриса Мария Шукшина отреагировала на новость об оставлении российскими военными Красного Лимана.

Уважаемое Министерство обороны РФ наконец объявило об отступлении российских войск из российского Красного Лимана — спустя месяц тяжелейших боев и спустя много часов после того, как об этом сообщили военкоры, написала она в своём Telegram-канале.

При этом Шукшина обратила внимание на то, что в заявлении фигурируют "союзные войска", что, по её мнению, выглядит странно на фоне вчерашнего воссоединения ДНР и ЛНР с Россией.

Актриса удивилась, что Минобороны РФ упоминает "населённый пункт Красный Лиман".

"Этот "населённый пункт" — российский город, между прочим. То есть Армия России оставила российский город Красный Лиман ради "более выгодных рубежей"? Ну, хорошо — "войска были отведены". Это что значит — отступление, перегруппировка, тактический ход, победа, наконец? Что, не решили ещё? Стыдно, господа из МО РФ!", — эмоционально отреагировала Шукшина.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал виновного в оставлении Красного Лимана.