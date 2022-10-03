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Марочко: Генштаб ВСУ не считается с потерями и "забрасывает мясом наши позиции"

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Линия фронта сейчас постоянно меняется, идёт активная фаза боевых действий, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, бои идут практически по всей линии соприкосновения.

"Сейчас противник не жалеет ни сил, ни средств. Он буквально забрасывает мясом наши позиции, он не считается с потерями", — пояснил военный эксперт в прямом эфире "RT Летучка".

Он добавил, что украинские боевики стали намного агрессивнее и используют все виды и типы вооружений.

Ранее стало известно, что националисты стягивают большое количество сил для попытки прорыва на Херсон.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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