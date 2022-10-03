Командование Вооруженных сил Украины продолжает стягивать резервы на Херсонском направлении для попытки прорыва фронта, рассказал военный эксперт Сергей Колясников.
По его словам, поздно вечером 2 октября бои шли под селом Дудчаны, взятие которого открывает ВСУ путь на Берислав и Новую Каховку. Если боевикам удастся занять эти населённые пункты, Херсон окажется под прямой угрозой.
Специалист отметил, что Генштаб ВСУ совершенно не считается с потерями, бросая в бой всё новые и новые подкрепления.
"У укров сегодня дикие совершенно потери. Одной техники, сбившейся в кучу, до 30 единиц сожгли. Но укронацисты прут и прут. Зомби-война", — рассказал Колясников.
Он добавил, что по всем скоплениям националистов работает наша авиация.
Как отмечалось ранее, у Киева на взятие Херсона осталась неделя, затем в спецоперацию вступит десятитысячная группировка ВС РФ с территории Крыма.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.