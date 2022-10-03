Колясников: ВСУ стягивают большое количество сил для попытки прорыва на Херсон

Командование Вооруженных сил Украины продолжает стягивать резервы на Херсонском направлении для попытки прорыва фронта, рассказал военный эксперт Сергей Колясников.

По его словам, поздно вечером 2 октября бои шли под селом Дудчаны, взятие которого открывает ВСУ путь на Берислав и Новую Каховку. Если боевикам удастся занять эти населённые пункты, Херсон окажется под прямой угрозой.

Специалист отметил, что Генштаб ВСУ совершенно не считается с потерями, бросая в бой всё новые и новые подкрепления.

"У укров сегодня дикие совершенно потери. Одной техники, сбившейся в кучу, до 30 единиц сожгли. Но укронацисты прут и прут. Зомби-война", — рассказал Колясников.

Он добавил, что по всем скоплениям националистов работает наша авиация.

Как отмечалось ранее, у Киева на взятие Херсона осталась неделя, затем в спецоперацию вступит десятитысячная группировка ВС РФ с территории Крыма.