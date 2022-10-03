Заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Султан Рашаев сказал, что армия Украины пытается прорвать оборону Херсонской области. Однако, по словам полковника, действия противника не являются контрнаступлением.
"Это просто попытки, у них (ВСУ. — Прим. ред.) нет никаких шансов", — отметил Рашаев, слова которого передаёт ТАСС.
Ранее о стягивании резервов на Херсонском направлении со стороны Украины сообщил военный эксперт Сергей Колясников. По его данным, армия противника теряет много солдат и техники.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.