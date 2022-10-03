Замглавы Росгвардии по Чечне: ВСУ пытаются прорвать оборону Херсонской области

Заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Султан Рашаев сказал, что армия Украины пытается прорвать оборону Херсонской области. Однако, по словам полковника, действия противника не являются контрнаступлением.

"Это просто попытки, у них (ВСУ. — Прим. ред.) нет никаких шансов", — отметил Рашаев, слова которого передаёт ТАСС.

Ранее о стягивании резервов на Херсонском направлении со стороны Украины сообщил военный эксперт Сергей Колясников. По его данным, армия противника теряет много солдат и техники.