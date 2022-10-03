В Херсоне зафиксировали шесть взрывов

Российские журналисты сообщили, что жители Херсона услышали шесть взрывов. В СМИ объяснили шум вероятной работой системы противовоздушной обороны.

Как написали в РИА Новости, свидетели не обнаружили в воздушном пространстве административного центра признаки работы ПВО. Пока власти не комментировали этот инцидент, добавили в агентстве.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что деятельность армии Украины на Херсонском направлении нельзя назвать удачной. Также специалист рассказал о "мышеловке", которую организовали российские военные.