Российские журналисты сообщили, что жители Херсона услышали шесть взрывов. В СМИ объяснили шум вероятной работой системы противовоздушной обороны.
Как написали в РИА Новости, свидетели не обнаружили в воздушном пространстве административного центра признаки работы ПВО. Пока власти не комментировали этот инцидент, добавили в агентстве.
Ранее военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что деятельность армии Украины на Херсонском направлении нельзя назвать удачной. Также специалист рассказал о "мышеловке", которую организовали российские военные.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.