Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вчера прорвали мощным ударом оборону российских войск на севере Херсонской области и большими колонами (более 100 единиц бронетехники) устремились на юг.

Они сумели преодолеть более 20 км по трассе на Берислав, однако к вечеру упёрлись в позиции ВС РФ в районе Дудчан. С этого момента удача перешла на сторону России, считает военный эксперт Юрий Подоляка.

Аналитик в своём Telegram-канале отметил, что вначале по боевикам ВСУ мощно отработала российская авиация, затем к ней подключилась артиллерия.

"Потом противнику показалось, что ему начало везти, так как мощный ливень приклеил нашу авиацию к аэродромам, но как выяснилось к утру, дождь оканчивается осенью много раньше, чем просыхают просёлочные дороги, и вчерашний удачный прорыв по сути по состоянию на утро превратился для прорвавшихся частей в мышеловку. Колонны ВСУ не могут сойти с асфальта, и по ним работают наши артиллеристы, добивая то, что выжило ночью", — заметил эксперт.

Он также добавил, что дороги севера Херсонщины устланы разбитой украинской техникой и трупами солдат, раненых везут пачками.

"Чтобы спасти ситуацию, нужно либо отводить колоны назад, либо молить бога, что бы всё быстро просохло. Но на улице не май месяц и дождь продолжает моросить", — заключил Подоляка.