ВСУ потеряли под Купянском более 500 солдат за трое суток

Вооружённые силы Украины потеряли в районе Купянска более 500 солдат за трое суток, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что за этот период российская армия уничтожила 60 единиц военной техники противника.

Ранее сообщалось, что потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили более 900 человек за трое суток.