Вооружённые силы Украины потеряли в районе Купянска более 500 солдат за трое суток, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что за этот период российская армия уничтожила 60 единиц военной техники противника.
Ранее сообщалось, что потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили более 900 человек за трое суток.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.