Наступление украинской армии в направлении Кременной откладывает начало восстановления Северодонецкой агломерации. Кременная, где на данный момент ситуация накалена до предела, является северным "флангом" обороны Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, пишет в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
"Эти города в последние дни подвергаются обстрелам. К сожалению, зима в них будет тяжелой", — констатирует военкор.
Восстанавливать агломерацию начнут сразу же после стабилизации обстановки. Российские специалисты необходимые обследования уже провели и готовят сметы и материалы к закупке, сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.