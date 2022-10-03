Коц: зима в Кременной, Рубежном, Лисичанске и Северодонецке будет тяжёлой

Наступление украинской армии в направлении Кременной откладывает начало восстановления Северодонецкой агломерации. Кременная, где на данный момент ситуация накалена до предела, является северным "флангом" обороны Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, пишет в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

"Эти города в последние дни подвергаются обстрелам. К сожалению, зима в них будет тяжелой", — констатирует военкор.

Восстанавливать агломерацию начнут сразу же после стабилизации обстановки. Российские специалисты необходимые обследования уже провели и готовят сметы и материалы к закупке, сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.