Армия ЛНР и "Ахмат" полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска

Бойцы отряда "Ахмат" и НМ Луганской Народной Республики контролируют ситуацию в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова.

"Всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас всё идёт планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперёд, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка", — заявил командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении.

По его словам, речь идёт о районах в направлении Северска, Лисичанска и Яковлевки.

Под контролем 60 километров общей линии фронта, сообщает Алаудинов. Данный рубеж непосредственно находится в ведении спецназа "Ахмат"и 2-го корпуса НМ ЛНР, подытожил он.