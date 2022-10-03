Бойцы отряда "Ахмат" и НМ Луганской Народной Республики контролируют ситуацию в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова.
"Всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас всё идёт планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперёд, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка", — заявил командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении.
По его словам, речь идёт о районах в направлении Северска, Лисичанска и Яковлевки.
Под контролем 60 километров общей линии фронта, сообщает Алаудинов. Данный рубеж непосредственно находится в ведении спецназа "Ахмат"и 2-го корпуса НМ ЛНР, подытожил он.
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