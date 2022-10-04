Референдумы в ДНР прошли под прикрытием новых РЛС контрбатарейной борьбы

Во избежание обстрелов со стороны ВСУ во время референдумов мирных жителей ДНР прикрывали новейшие РЛС контрбатарейной борьбы .

Как сообщили в союзных войсках, работали в связке с гаубицами "Малка".

"Силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции", — сообщили источники в ДНР РИА Новости.