Во избежание обстрелов со стороны ВСУ во время референдумов мирных жителей ДНР прикрывали новейшие РЛС контрбатарейной борьбы .
Как сообщили в союзных войсках, работали в связке с гаубицами "Малка".
"Силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции", — сообщили источники в ДНР РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.