Мобилизованных россиян из Хабаровска, военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа направили самолётом на пункты дальнейшей подготовки, сообщили в командовании ВВО.
"Состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа", — говорится в сообщении.
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