Из Хабаровска вылетел самолёт с мобилизованными россиянами на пункты подготовки

Мобилизованных россиян из Хабаровска, военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа направили самолётом на пункты дальнейшей подготовки, сообщили в командовании ВВО.

"Состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа", — говорится в сообщении.

Бойцов отправили уже по традиции под марш "Прощание славянки".