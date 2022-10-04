После удара по критической инфраструктуре в Харькове в ряде районов пропал свет

Сегодня, 4 октября, ночью, российские Вооружённые силы нанесли удар по критической инфраструктуре националистов в Харькове.

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", в ряде районов города нет электричества.

Глава Харьковской областной военной администрации Наталья Попова уже подтвердила, что по центру областного центра после полуночи нанесён удар. Она призвала мирное население сохранять спокойствие.

В области была объявлена воздушная тревога. Спецслужбы работают на местах взрывов.