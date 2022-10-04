Сегодня, 4 октября, ночью, российские Вооружённые силы нанесли удар по критической инфраструктуре националистов в Харькове.
Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", в ряде районов города нет электричества.
Глава Харьковской областной военной администрации Наталья Попова уже подтвердила, что по центру областного центра после полуночи нанесён удар. Она призвала мирное население сохранять спокойствие.
В области была объявлена воздушная тревога. Спецслужбы работают на местах взрывов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.