Вооруженные силы Украины обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщил представитель республики. Во время атаки использовались натовские 155-мм орудия.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. - Прим. ред.) по направлению: 00.37 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — гласит официальное заявление Совместного центра контроля и координации.
Также уточняется, что из гаубиц М777 были обстреляны Макеевка и Донецк.
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