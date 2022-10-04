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ВСУ обстреляли Докучаевск из американских гаубиц М777

Силовые структуры

Вооруженные силы Украины обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщил представитель республики. Во время атаки использовались натовские 155-мм орудия.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. - Прим. ред.) по направлению: 00.37 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — гласит официальное заявление Совместного центра контроля и координации.

Также уточняется, что из гаубиц М777 были обстреляны Макеевка и Донецк.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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