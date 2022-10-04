ВСУ обстреляли Докучаевск из американских гаубиц М777

Вооруженные силы Украины обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщил представитель республики. Во время атаки использовались натовские 155-мм орудия.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. - Прим. ред.) по направлению: 00.37 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — гласит официальное заявление Совместного центра контроля и координации.

Также уточняется, что из гаубиц М777 были обстреляны Макеевка и Донецк.