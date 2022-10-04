Жизнь в Херсоне продолжается и все заявления киевского режима о том, что ВСУ якобы ворвутся в город, бессмысленны. Об этом заявил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.
"Всё будет хорошо, несмотря ни на что", — отметил он.
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