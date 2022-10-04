Стремоусов заявил, что в Херсоне всё спокойно, паники среди населения нет

Жизнь в Херсоне продолжается и все заявления киевского режима о том, что ВСУ якобы ворвутся в город, бессмысленны. Об этом заявил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

"Всё будет хорошо, несмотря ни на что", — отметил он.