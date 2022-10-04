В ЛНР задержали женщину, подозреваемую в передаче данных ВСУ

В Луганской Народной Республике была задержана женщина, проживающая в населённом пункте Новоайдар. Она подозревается в передаче информации украинской армии. Сейчас идёт проверка данных.
"Правоохранительными органами ЛНР задержана Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооружённым формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов", — сообщил источник РИА Новости.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.