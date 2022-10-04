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Генштаб ВСУ: Россия перебрасывает военный контингент из Сирии на Украину

Силовые структуры

Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку ведения боевых действий. В Киеве отметили, что российские войска сосредоточивают силы на удержании освобождённых регионов.

Также ВС РФ осуществляют наступление в районах населённых пунктов Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Более того, по данным Генштаба ВСУ, российская сторона якобы перебрасывает на Украину подразделения из Центрального военного округа, а также часть своего военного контингента из Сирии.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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