Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку ведения боевых действий. В Киеве отметили, что российские войска сосредоточивают силы на удержании освобождённых регионов.
Также ВС РФ осуществляют наступление в районах населённых пунктов Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.
Более того, по данным Генштаба ВСУ, российская сторона якобы перебрасывает на Украину подразделения из Центрального военного округа, а также часть своего военного контингента из Сирии.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.