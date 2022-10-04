Лукашенко заявил о необходимости проверить военнообязанный состав в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проверить военнообязанных, которые входят в запас. Проанализировать списки и документы необходимо после уборочной кампании, отметил президент.

"Без всякого гвалта, без шума", — добавил лидер республики, передаёт БелТА.