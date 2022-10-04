Песков об отказе Зеленского от переговоров: будем ждать его преемника

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение украинских властей не вести переговоры с Россией, если её возглавляет президент нашей страны Владимир Путин.

Его пресс-секретарь во время брифинга сообщил: Москва ждёт, что лидер Украины Владимир Зеленский изменит позицию или появится другой руководитель страны.