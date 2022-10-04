Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение украинских властей не вести переговоры с Россией, если её возглавляет президент нашей страны Владимир Путин.
Его пресс-секретарь во время брифинга сообщил: Москва ждёт, что лидер Украины Владимир Зеленский изменит позицию или появится другой руководитель страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.