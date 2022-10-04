У ВС РФ в зоне СВО на Украине появились танки Т-90С в "экспортной" комплектации

В прошлом месяце в Сети публиковали видео с танками Т-90С, которые готовили к отправке в зону спецоперации на Украину. Данная партия танков предназначалась на экспорт, но была передана в ВС РФ, пишет "Военное обозрение".

Такая же комплектация танков поставлялась в Индию. Об этом говорят факты: на башне отсутствует элемент комплекса электронно-оптического подавления "Штора-1", а также широкий башенный блок динамической защиты, который смонтирован "уступом". Установленные системы 902 "Туча" также указывают на "индийскую" комплектацию.

Танками Т-90С доукомплектовывают российскую армию, потери бронетехники у которой также имеются, но официальной информации по количеству единиц нет.