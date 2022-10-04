Мирошник: союзные войска полностью контролируют Луганскую Народную Республику

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал о ситуации в регионе. Политик заявил о высокой напряжённости на этом направлении.

"Вся территория ЛНР контролируется союзными силами", — добавил чиновник, слова которого приводит ТАСС.