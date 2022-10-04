Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал о ситуации в регионе. Политик заявил о высокой напряжённости на этом направлении.
"Вся территория ЛНР контролируется союзными силами", — добавил чиновник, слова которого приводит ТАСС.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.