Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что власти Энергодара объявили комендантский час с 20:00 до 6:00. Таким образом чиновники пытаются обеспечить безопасность местных жителей, объяснил политик.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.