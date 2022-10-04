Рогов заявил о введении комендантского часа в Энергодаре в Запорожской области

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что власти Энергодара объявили комендантский час с 20:00 до 6:00. Таким образом чиновники пытаются обеспечить безопасность местных жителей, объяснил политик.