Силовики РФ ликвидировали группу украинских диверсантов под Херсоном

В городе Алёшки в Херсонской области российские силовики уничтожили группу украинских диверсантов, обезвредив взрывные устройства и ликвидировав двух боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.