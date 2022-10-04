В городе Алёшки в Херсонской области российские силовики уничтожили группу украинских диверсантов, обезвредив взрывные устройства и ликвидировав двух боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.