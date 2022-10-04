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В нескольких городах России сообщают о громких хлопках

Силовые структуры

В социальных сетях жители сразу нескольких российских городов сообщили о громких хлопках. Отметились люди из Калуги, Тулы и Обнинска, сообщает Lenta.ru. Официальные ведомства ситуацию не комментируют.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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