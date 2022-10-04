ВСУ попытались ударить по Белгородчине. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ над населённым пунктом Казинка, что в Валуйском округе, сообщает оперативный штаб Белгородской области. Разрушений и жертв нет.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.