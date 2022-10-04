ПВО ВС РФ сбило 4 ракеты ВСУ над Белгородчиной

ВСУ попытались ударить по Белгородчине. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ над населённым пунктом Казинка, что в Валуйском округе, сообщает оперативный штаб Белгородской области. Разрушений и жертв нет.