То время, которое украинская армия провела, отступая и оборонялась, Киев использовал во благо. Они подготовили свои резервы и ввёл их в бой, сообщает военкор Александр Коц.
"Можно посыпать голову пеплом и рвать волосы на груди с криком "всё пропало!" Но нам сейчас нужно делать то же самое — готовить людей, чтобы разбавлять ими обескровленные подразделения. Решать проблемы взаимодействия и связи. Налаживать тылы", — написал Коц в своём Telegram-канале.
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