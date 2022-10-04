Коц: ВС РФ надо разбавить свои "обескровленные подразделения" новыми силами

То время, которое украинская армия провела, отступая и оборонялась, Киев использовал во благо. Они подготовили свои резервы и ввёл их в бой, сообщает военкор Александр Коц.

"Можно посыпать голову пеплом и рвать волосы на груди с криком "всё пропало!" Но нам сейчас нужно делать то же самое — готовить людей, чтобы разбавлять ими обескровленные подразделения. Решать проблемы взаимодействия и связи. Налаживать тылы", — написал Коц в своём Telegram-канале.