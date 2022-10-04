ВСУ накрыли артобстрелом прибрежную линию Энергодара

ВСУ накрыли артиллерийским огнём прибрежный район Энергодара.

Как сообщает в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, зафиксировано не менее 16 прилётов. Огонь украинские военные ведут с позиций на другом берегу Днепра.

По предварительным данным, стреляют из 155-мм гаубиц M777 американского производства.

"В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", — пишет Рогов.

Напомним, что из-за интенсивных обстрелов, количество которых увеличилось после референдума, в городе энергетиков с сегодняшнего дня введён комендантский час:

с 20.00 до шести часов утра передвигаться по городу могут только дежурные смены работников АЭС.