Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что республика готова предоставить свои территории для размещения ядерного оружия США.
Он отметил, что Польша готова к такому шагу, если подобное предложение поступит из США.
Политик заявил, что подобный вопрос уже поднимался в рамках двусторонних переговоров.
"Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", — выразил свою позицию Качинский.
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