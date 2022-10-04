Качиньский о размещении в Польше ядерного оружия США: Это очень хорошее решение

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что республика готова предоставить свои территории для размещения ядерного оружия США.

Он отметил, что Польша готова к такому шагу, если подобное предложение поступит из США.

Политик заявил, что подобный вопрос уже поднимался в рамках двусторонних переговоров.

"Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", — выразил свою позицию Качинский.