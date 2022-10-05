Украинская армия обстреляла Донецк, Макеевку и Горловку. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) началась примерно в 03:00 по московскому времени. Отмечается, что в общей сложности украинские боевики выпустили 12 снарядов по населённым пунктам.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
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