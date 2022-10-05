В Севастополе прошло совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
Отмечается, что особое внимание было уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности, обсуждалась также военно-политическая обстановка в зоне проведения СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.