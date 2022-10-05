Секретарь Совбеза РФ Патрушев провёл совещание по безопасности в Крыму

В Севастополе прошло совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

Отмечается, что особое внимание было уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности, обсуждалась также военно-политическая обстановка в зоне проведения СВО.