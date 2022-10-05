Отряд "Русский легион" на протяжении нескольких недель защищал Красный Лиман от наступления украинских боевиков. Командир Сергей Фомченков с позывным "Фомич" заявил, что в российских войсках отмечается острая нехватка личного состава.
"Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее миллиона человек прямо сейчас. Одетых, обутых, обученных и вооружённых", — сказал он в интервью изданию "Украина.ру".
Фомченков считает, что мобилизованные резервисты также должны быть отправлены на фронт. Только тогда получится усилить костяк опытных солдат и избежать потерь.
Командир также отметил, что войска нуждаются в современных беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.