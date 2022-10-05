Командир отряда Фомченков: для начала наступления ВС РФ нужен миллион человек

Отряд "Русский легион" на протяжении нескольких недель защищал Красный Лиман от наступления украинских боевиков. Командир Сергей Фомченков с позывным "Фомич" заявил, что в российских войсках отмечается острая нехватка личного состава.

"Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее миллиона человек прямо сейчас. Одетых, обутых, обученных и вооружённых", — сказал он в интервью изданию "Украина.ру".

Фомченков считает, что мобилизованные резервисты также должны быть отправлены на фронт. Только тогда получится усилить костяк опытных солдат и избежать потерь.

Командир также отметил, что войска нуждаются в современных беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.