Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, работают силы ПВО. Об этом сообщил в среду утром глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.
Заметим, Минобороны Рф пока официально факт нанесения ударов не подтверждало.
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