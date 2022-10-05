Глава Запорожской ОВА Старух сообщил о ракетном ударе по Запорожью

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, работают силы ПВО. Об этом сообщил в среду утром глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Заметим, Минобороны Рф пока официально факт нанесения ударов не подтверждало.