Чтобы остановить слишком настойчивое наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), видимо, необходимо перебросить и немедленно ввести в бой войска из Сибири и с Дальнего Востока. Такое мнение высказал политолог, депутат Госдумы Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Кроме того, желательно и наступление российской армии не только в районе посёлка Пески под Донецеком, добавил он.
"Оборонять Владивосток от Японии не надо. Совместные маневры с армией Китая сейчас тоже не приоритет", — заключил эксперт.
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