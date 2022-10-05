Ходаковский: мы должны пережить эту фазу СВО и делать всё для победы

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что ситуацию, которая сейчас есть на фронтах спецоперации на Украине, необходимо пережить и делать всё возможное для победы России.

"Кто-то будет использовать ситуацию, чтобы кричать про власть, кто-то будет решать под шумок свои задачи, пытаясь двигать фигуры на шахматной доске, кто-то будет тыкать пальцем, приговаривая: а мы говорили", — отметил он.

Ранее он заявил, что по результатам первого этапа спецоперации на Украине российские войска допустили ошибку, думая, что ВСУ готовы поднять руки и сдаться, считает комбат. Армия киевского режима немного опешила от тактики союзных сил.