Ходаковский об ошибках СВО: "Мы следовали самовнушению, что противник слаб"

Есть вещи, которые являются ответственностью Минобороны, например анализ отчёта о потенциале противника. Однако подобные доклады должны быть объективными. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

По результатам первого этапа спецоперации на Украине российские войска допустили ошибку, думая, что ВСУ готовы поднять руки и сдаться, считает комбат. Армия киевского режима немного опешила от тактики союзных сил, указал он.

"Всё, чем больны мы — больна и армия. Только там это ещё сильнее, потому что там "непроветриваемое помещение", и все бациллы, попадающие из общества в армию, там множатся интенсивнее. <…> Какой мотивации от армии можно ждать, когда все болячки общества проросли в ней махровым одеялом?" — написал Ходаковский.

Он рассказал, что в 2014 году в ополченческие соединения прислали нового начштаба бригады. Его поведение шокировало всех военнослужащих, поскольку ему удалось создать целое "бизнес-подразделение".

"На заявках на дополнительное БК для уходящих на боевую задачу он размашистым почерком писал "…?" (зачем. — Прим. ред.) Через две недели в Луганске местная полиция поймала каких-то военных, которые тащили колонну с металлоломом на продажу — ими оказались подопечные этого нового начштаба, которых он успел уже где-то найти и пристроить на свободные вакансии в разведроту", — рассказал комбат.