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Ходаковский об ошибках СВО: "Мы следовали самовнушению, что противник слаб"

Силовые структуры

Есть вещи, которые являются ответственностью Минобороны, например анализ отчёта о потенциале противника. Однако подобные доклады должны быть объективными. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Ходаковский об ошибках СВО: "Мы следовали самовнушению, что противник слаб"

По результатам первого этапа спецоперации на Украине российские войска допустили ошибку, думая, что ВСУ готовы поднять руки и сдаться, считает комбат. Армия киевского режима немного опешила от тактики союзных сил, указал он.

"Всё, чем больны мы — больна и армия. Только там это ещё сильнее, потому что там "непроветриваемое помещение", и все бациллы, попадающие из общества в армию, там множатся интенсивнее. <…> Какой мотивации от армии можно ждать, когда все болячки общества проросли в ней махровым одеялом?" — написал Ходаковский.

Он рассказал, что в 2014 году в ополченческие соединения прислали нового начштаба бригады. Его поведение шокировало всех военнослужащих, поскольку ему удалось создать целое "бизнес-подразделение".

"На заявках на дополнительное БК для уходящих на боевую задачу он размашистым почерком писал "…?" (зачем. — Прим. ред.) Через две недели в Луганске местная полиция поймала каких-то военных, которые тащили колонну с металлоломом на продажу — ими оказались подопечные этого нового начштаба, которых он успел уже где-то найти и пристроить на свободные вакансии в разведроту", — рассказал комбат.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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