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Правоохранители обнаружили в ЛНР пыточную тюрьму нацбатальона "Айдар"

Силовые структуры

Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили в Луганской Народной Республике пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", которая находилась в в бывшем мясоперерабатывающем цеху.

По словам двух бывших узников, в тюрьме содержалось около 30 человек, семь из которых умерли от пыток.

По данным СК РФ, националисты пытались получить выкуп с родственников задержанных.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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