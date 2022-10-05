Правоохранители обнаружили в ЛНР пыточную тюрьму нацбатальона "Айдар"

Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили в Луганской Народной Республике пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", которая находилась в в бывшем мясоперерабатывающем цеху.

По словам двух бывших узников, в тюрьме содержалось около 30 человек, семь из которых умерли от пыток.

По данным СК РФ, националисты пытались получить выкуп с родственников задержанных.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.