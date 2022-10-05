Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили в Луганской Народной Республике пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", которая находилась в в бывшем мясоперерабатывающем цеху.
По словам двух бывших узников, в тюрьме содержалось около 30 человек, семь из которых умерли от пыток.
По данным СК РФ, националисты пытались получить выкуп с родственников задержанных.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.